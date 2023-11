Trofeo delle Regioni di Enduro Uisp a Civitavecchia, la squadra delle Marche guidata dal responsabile regionale Giorgio Luini è sul gradino più alto del podio con i piloti Andrea Moriconi nella classe 1 Elite, Giacomo Vitali nella 2 Super, Mattia Girolomini nella 4 Super e Cristian Cucchi nella 9 promo. Alla competizione hanno partecipato le squadre della Campania, giunta seconda, la Toscana terza e a seguire Umbria, Emilia Romagna, Lazio e Veneto.

La gara comprendeva un giro con due speciali il sabato ed altri tre giri per altre cinque speciali la domenica e già al termine della prima giornata di gara si vedeva la squadra marchigiana fare la voce grossa piazzandosi vicino la vetta della classifica. Nella seconda giornata i quattro hanno incrementato il ritmo prendendo e mantenendo la testa fino al termine, con i punti accumulati con due vittorie ed un terzo di classe.

Attimi di apprensione si sono avuti quando, nell’ultima speciale del sabato, il giovane Giacomo Vitali ha avuto un problema con la frizione, problema risolto solo in parte ma che non ha fatto demordere il pilota che anzi ha incrementato il ritmo con grinta rinnovata. Un altro sussulto all’interno della squadra si è avuto quando nella primo enduro test della domenica il pilota Andrea Moriconi era vittima di una scivolata poco prima dell’arrivo. Anche in questo caso con grinta ed energia Andrea è riuscito a recuperare portando anche lui i punti necessari alla vittoria finale. Da segnalare quindi le due importantissime vittorie di classe per Mattia Girolomini e Cristian Cucchi, piloti esperti e ancora più motivati nel portare la maglia della Regione. Un bellissimo week end di sport e aggregazione con le Marche sul tetto del mondo enduristico made in Uisp.