Simone Ruffini tra i più grandi del mondo del nuoto. Il nuotatore tolentinate in virtù della sua prestigiosa carriera e per i tanti successi ottenuti, tra cui il campionato mondiale di fondo 25 km conquistato nel 2015 in Russia, è stato inserito nei giorni scorsi nella International Swimming Hall of Fame (nota anche con l’acronimo Ishof), la hall of fame internazionale del nuoto.

Il complesso espositivo della International Swimming Hall of Fame, a Fort Lauderdale in Florida, è costituito da un museo, una biblioteca e un archivio, che contengono la più grande collezione al mondo di oggetti, cimeli, libri, manoscritti e altri documenti legati agli sport acquatici. Nella International Swimming Hall of Fame vengono inseriti sportivi, allenatori e altri sportivi che si sono particolarmente distinti a livello internazionale nel nuoto, nel nuoto sincronizzato, nei tuffi, e nella pallanuoto. «Esprimiamo i nostri complimenti e tutto il nostro orgoglio per questo riconoscimento attribuito a Simone Ruffini – sottolineano il sindaco Mauro Sclavi e l’assessora allo Sport Alessia Pupo – Tornato a vivere nella nostra città, si allena ogni giorno nella nostra piscina comunale. Simone è un vero esempio per tanti giovani atleti che possono confrontarsi direttamente con un campione che ha raggiunto molte vittorie, anche a livello mondiale grazie al suo talento ma soprattutto grazie al suo impegno, alla sua passione e alla sua perseveranza che lo portano, ogni giorno, a nuotare per tanti chilometri in piscina e nelle gare, nelle acque libere, per allenarsi e per continuare a vincere».