Tolentino è una delle città più colpite dalle forti raffiche di vento. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e dei dipendenti del Comune per far fronte, rpincipalmente a rami e alberi caduti. Non solo, i vigili del fuoco sono saliti in cima alla basilica di San Nicola per ancorare la croce in ferro per evitare il rischio potesse cadere.

Disagi in centro e anche nelle contrade con strade dove a causa della caduta di rami e alberi la circolazione delle vetture è stata interrotta per il tempo necessario a mettere le carreggiate in sicurezza.

In particolare: in via Foro Boario è stato rimosso un ramo, in via Forlanini rimossa una pianta, in contrada Rofanello rimossa una pianta, in via Matteotti è stata fatta sistemare la recinzione di un cantiere che era stata divelta, nei pressi del parcheggio di cintura rimossa una pianta, in via Ozeri rimosse alcune tavole di legno cadute da un cantiere, in contrada San Giuseppe rimossa una pianta, messo in sicurezza il semaforo di viale Buozzi, in via Sacharov sistemata la segnaletica, in via Murat, nei pressi del torrione, rimossa una pianta. E ancora: sistemato il cantiere dell’ex hotel 77 in via Buozzi, in contrada Santa Croce rimossa una pianta, in diverse vie sistemata la segnaletica temporanea e sistemati i contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti che in alcuni casi erano finiti o si erano rovesciati in mezzo alla strada. Il sindaco Mauro Sclavi ha attivato il Coc comunale.