di Andrea Cesca

Roberto Lattanzi riparte dal Casette Verdini. L’ex allenatore della Maceratese, esonerato due settimane fa dal sodalizio biancorosso, ha deciso di riabbracciare il progetto del presidente Paolo Pasquali. Questa sera Lattanzi ha diretto la seduta di allenamento al campo sportivo “Nello Crocetti” di Casette Verdini di Pollenza.

«Finalmente possiamo annunciare chi sarà il nuovo allenatore – scrive l’asd Casette Verdini Calcio per ufficializzare il nuovo tecnico – Diamo un caloroso bentornato a colui con il quale abbiamo vissuto moltissime emozioni in passato, e con il quale siamo pronti a viverne altre in futuro. Bentornato mister Lattanzi. Tutta la società ti fa un grande in bocca al lupo».

Ieri il Casette Verdini aveva sollevato dall’incarico Luca Pavoni, anche lui in passato nello staff tecnico della Maceratese in Serie C con Cristian Bucchi allenatore. Lattanzi aveva già guidato il Casette Verdini nelle stagioni 2021-22 e 2022-23 portando la squadra dalla Prima Categoria alla Promozione.

«Non abbiamo chiesto niente in particolare a Roberto Lattanzi – dice il diesse del Casette Pietro Giacomini – Ci tengo a precisare invece che la nostra non è una società mangia allenatori, l’ultima volta che avevamo cambiato la guida tecnica in corso risale a dieci anni fa».

Roberto Lattanzi si butta alle spalle l’avventura con la Maceratese, la terza della sua carriera: in biancorosso aveva spiccato il volo destinazione Milanello come giocatore, all’Helvia Recina era tornato nella stagione 1996-97 per poi appendere le scarpe al chiodo.

Domani al “Favale Scarfiotti” di Potenza Picena primo impegno ufficiale per il Lattanzi bis al Casette Verdini, è in calendario la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’undici di mister Santoni.