La Maceratese femminile finisce ko. Il risultato del match contro l’Ascoli è un netto 5 a 0 per le picene (all’andata era finita 3-1 per le biancorosse), punteggio che rischia di compromettere l’accesso alla finale per la Coppa Italia. «Sarà motivo di riflessione per le ragazze e i tecnici per una diversa organizzazione del gioco di squadra, che dovrà essere più ponderato ed equilibrato, sebbene la mancanza delle titolari, causa infortunio, ha inciso in maniera significativa sull’esito della gara – si legge in una nota della società-. Tale circostanza non deve comunque essere motivo di scoraggiamento ma solo l’incipit per una più sinergica realizzazione di un obiettivo concreto proteso alla finale di Coppa Marche».