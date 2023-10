Controlli contro la droga nelle scuole, nell’area di fronte l’ingresso di un istituto di Corridonia il cane antidroga ha fiutato e trovato un involucro di plastica contenente sette frammenti di hashish del peso complessivo di 3,5 grammi. Secondo i carabinieri della Compagnia di Macerata, che si sono occupati dei servizi di controllo, l’involucro è stato abbandonato da uno studente che si è accorto della presenza dei carabinieri. Il rinvenimento è avvenuto vicino ad uni istituto superiore. I carabinieri, nell’ambito del progetto “Scuole sicure” si sono occupati di controlli a Macerata e Corridonia. In campo i militari delle stazioni di Macerata, Corridonia, Appignano e Montefano, e il Nucleo cinofili di Pesaro intervenuto con due unità antidroga. Nelle altre scuole non sono stati trovfati stupefacenti. I controlli sono partiti da inizio anno. A ottobre sono stati svolti anche l’11 e il 17 e hanno interessato anche Cingoli. Sin qui non era stata trovata droga.