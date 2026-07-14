Ramo pericolante si stacca e colpisce un’auto di passaggio. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 19 a Civitanova. Paura, ma niente di grave, per la conducente di una Volkswagen Polo che stava passando in contrada Migliarino, verso la città alta, quando un ramo le è caduto sull’auto. La vettura è stata presa di striscio. Qualche graffio alla carrozzeria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Si sono occupati della messa in sicurezza. Il ramo probabilmente a causa del forte vento dei giorni scorsi era ormai lì lì per cadere. Lo ha fatto oggi pomeriggio centrando l’auto che passava. Per fortuna la donna che era alla guida non è rimasta ferita.