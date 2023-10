Trovati con hashish in un parco, segnalati alla prefettura due ragazzi (di 20 e 24 anni), ritirata la patente ad un automobilista che era al volante dopo aver bevuto. Nel complesso i carabinieri della Compagnia di Macerata, con 20 pattugli e il supporto di due unità cinofile del Nucleo di Pesaro, hanno controllato 68 obiettivi ritenuti sensibili tra cui 16 locali notturno e poi luoghi di aggregazione. Verifiche su 73 veicoli, 122 persone identificate. Controlli anche su 10 persone sottoposte a misure di sicurezza o cautelari. Operazioni a Macerata, Pollenza e Montecassiano. In quest’ultimo comune i militari della locale stazione, con i colleghi di Corridonia e un’unità cinofila antidroga, hanno controllato un parco del centro storico dove sono stati controllati dei giovani del luogo, due dei quali, un ventenne ed un 24enne, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente di tipo “hashish”. Sono stati recuperati e sottoposti a sequestro amministrativo due spinelli e alcuni pezzetti di hashish per un peso complessivo di 3,5 grammi.