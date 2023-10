Tolentino pareggia nella tana del Monturano Campiglione, senza reti il match giocato al Diana fra Osimana e Sangiustese. Le due squadre maceratesi restano a quota sei punti in classifica. Di seguito la cronaca dei due incontri e i tabellini.

Monturano – Tolentino – Terzo risultato utile consecutivo, secondo pareggio in campionato per il Tolentino targato Matteo Possanzini. La squadra cremisi torna a casa con un punto dalla trasferta sul campo del Monturano. I padroni di casa partono meglio, ma dopo la mezzora sono gli ospiti a rendersi pericolosi: Santirocco colpisce la traversa poi è Isidori e negargli la gioia del gol, infine D’Amicis respinge sulla linea di porta la conclusione del numero 9 cremisi. Il vantaggio del Tolentino arriva al 65’: Santirocco subisce fallo in area e l’arbitro concede il calcio di rigore, Borrelli realizza l’1 a 0. Anche la rete del pareggio dei padroni di casa arriva dal dischetto degli undici metri, De Carolis subisce fallo, Loviso trasforma la massima punizione, 1 a 1. Nei minuti finali Storani fallisce l’occasione del nuovo vantaggio.

Osimana – Sangiustese – Osimana e Sangiustese non si fanno male. Finisce a reti bianche il match allo Stadio Diana tra due formazioni ambiziose che in questo momento non stanno attraversando un momento felice in classifica, entrambe con grande voglia di svolta e pronto riscatto. Settimana dura in casa dei senza testa: le dimissioni di mister Senigagliesi hanno portato alla soluzione interna, con la squadra affidata al tecnico Aliberti. Privi di Borgese squalificato, i giallorossi provavano a far male con la coppia offensiva Tittarelli – Alessandroni, con Bonaventura alle spalle ed un centrocampo dinamico con l’ex Triana spina nel fianco. Mister Bolzan recuperava Salvatelli e Pigini in difesa. Pacchetto arretrato che si componeva con Sopranzetti e Calcabrini esterno. Avanzava a centrocampo Marini con Omiccioli e Trillini. In avanti tridente con Monachesi – Ouedraogo e Minella riferimento centrale.

Buona intensità nella prima frazione, entrambe le difese si mettono in evidenza con interventi importanti. Shiba pronti via si faceva trovare pronto su Alessandroni, mentre nella fase centrale era la retroguardia di casa a contenere bene tutte le iniziative rossoblu con un Monachesi molto propositivo e più volte vicino alla marcatura. A Piergiacomi battuto, era il difensore Micucci a respingere sul tentativo al volo di Trillini. Nella ripresa subito Buonaventura chiamava Shiba alla grande risposta, poi era nuovamente la squadra ospite a farsi vedere più spesso dalle parti di Piergiacomi. Mister Bolzan provava ad incrementare il potenziale offensivo inserendo l’estro e la fantasia di Tulli e Palmieri. Il primo al rientro dopo circa un mese di stop, il secondo al ritorno nel rettangolo verde dopo la rottura del crociato dello scorso marzo. Il ritmo si manteneva elevato, ma nessuna delle due formazioni riusciva a trovare lo spiraglio giusto e la gara si chiudeva senza vincitori nè vinti. Prossimo appuntamento per la Sangiustese VP domenica alle 14,30 in casa per il derby con la Civitanovese che sarà anche giornata rossoblù.

Il tabellino di Monturano Campiglione – Tolentino 1-1

MONTURANO: Isidori (6’ st Fall), Antolini (14’ st Petruzzelli), Frinconi, D’Amicis, Finucci, Paniconi, Islami, Loviso, Tracanna (14’ st De Carolis), Bracalente (45’ st Adami), Rotondo. A disp. Adami Marco, Alouan, Adami Gianluca, Bernacchini, Smerilli, Ezzaitouni. All. Cuccu

TOLENTINO: Orsini, Marchesan, Tomassetti, Mercurio, Di Lallo, Nasic, Balloni (40’ st Storani), Bracciatelli, Santirocco, Borrelli, Moscati. A disp.: Novi, Orazi, Valentini, Salvucci, Csternino, Mazzieri, Seyfullai, Verdesi. All. Possanzini

TERNA ARBITRALE: Roberto De Paolis di Cassino (assistenti Pizzuti di Macerata e Principi di Ancona)

RETI: st. 20’ rig. Borrelli, 27’ rig. Loviso

NOTE: ammoniti Nasic, Paniconi, Frinconi, Petruzzellio

Il tabellino di Osimana – Sangiustese Vp 0-0

OSIMANA (3-4-1-2): Piergiacomi; Micucci, Mosquera (37’ Bellucci), Calvigioni, Patrizi; Bambozzi, Triana (29’ st Pasquini), Bugaro (49’ st Paccamiccio), Bonaventura (38’ st Falcioni), Tittarelli (25’ st Mercanti), Alessandroni. A disposizione: Santarelli, Fermani, Montesano, Labriola. All. Sauro Aliberti.

SANGIUSTESE VP (4-3-3): Shiba K.; Calcabrini (36’ st Sfasciabasti), Sopranzetti, Pigini, Salvatelli (17’ st Tombolini); Marini, Omiccioli, Trillini (32’ st Proesmans); Monachesi (32’ st Palmieri), Minella, Ouedraogo (18’ st Tulli). A disposizione: Cingolani, Bianchi, Orlietti, Formentini. All. Dario Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Simone Malascorta di Jesi (Federico Sannucci di Macerata e Andrea Belogi di Ancona)

NOTE: Ammoniti: Sfasciabasti, Patrizi e Calvigioni. Corner 8-6. Recupero: 7′(2’+ 5’)