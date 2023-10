Seconda giornata di regular season alle porte in SuperLega. Alla sua prima trasferta stagionale la Lube Civitanova di Chicco Blengini è partita oggi verso la città del Santo dove domani, domenica (ore 15 con diretta Volleyball TV e Radio Arancia), sfiderà nell’anticipo alla Kioene Arena i padroni di casa della Pallavolo Padova. Faccia a faccia due squadre deluse per il risultato del 1° turno e pronte a reagire: i marchigiani hanno perso in tre set contro Monza tra le mura amiche, i veneti sono caduti con lo stesso risultato al PalaBanca di Piacenza. Si prospetta quindi un alto tasso di agonismo tra club che si sono confrontati molte volte. A sostenere la Lube arriverà un pullman di supporter.

«Tornare a Padova è sempre emozionante perché da lì è partita la mia avventura, domenica rivedrò familiari, amici ed ex compagni – dice il centrale biancorosso Fabio Balaso – In partita ci sarà molto agonismo perché entrambe le squadre devono riscattare un esordio negativo. Vengo da un’estate densa d’impegni con la Nazionale e forse un po’ sto scontando la situazione, ma penso sia fisiologico e non cerco alibi. I momenti di stanchezza ci sono, numerosi atleti hanno speso energie in questi mesi. Dobbiamo trovare la continuità anche con la forza mentale in fasi così».

Dall’altra parte della rete ci saranno gli ex cucinieri Gabi Garcia e Marco Falaschi. Patavini al via con la formazione più giovane di sempre. Quest’anno l’obiettivo è costruire una squadra coesa, con un mix tra atleti italiani e internazionali. Molti i nuovi acquisti, a iniziare dallo schiacciatore cubano Cardenas Morales, dall’opposto ex Lube Gabi Garcia, portoricano con nazionalità sportiva statunitense, il libero giapponese Taniguchi e il centrale belga Plak. Ad arricchire il roster sono arrivati anche i centrali Fusaro, cresciuto all’interno del settore giovanile della società, Truocchio, lo schiacciatore Porro e il palleggiatore pisano Falaschi con trascorsi in biancorosso. Proprio Falaschi guiderà la squadra di coach Cuttini nel ruolo di capitano e, con la sua esperienza, farà da catalizzatore nella crescita dei giovani. Le riconferme di Gardini, Zoppellari, Guzzo, Crosato, Zenger e Desmet garantiranno continuità e stabilità alla formazione bianconera. La Pallavolo Padova ha messo insieme una squadra composta da un roster di ottime prospettive, confermando ancora una volta la volontà di investire su talenti italiani e stranieri.

«Il match di domenica rappresenta una sfida complessa, del resto la SuperLega è uno dei campionati più competitivi al mondo – dice Falaschi – Siamo agli inizi di un percorso di crescita, e auspico che questo processo si concretizzi verso risultati positivi. Civitanova è una squadra di grande rilevanza, destinata a contendersi lo Scudetto, e di certo cercherà di riscattarsi dalla recente sconfitta subita in casa contro Monza. Spero che domenica la Kioene Arena sia gremita di tifosi. Nel corso di questo campionato vogliamo regalare loro delle soddisfazioni».

Dopo il fischio d’inizio, alla Kioene Arena e sugli altri campi sarà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Giuseppe Brusi, uno dei padri fondatori della pallavolo moderna e storico dirigente romagnolo.