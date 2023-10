Terremoto nei cieli marchigiani. Dopo gli annunci trionfalistici di inizio agosto, Aeroitalia ha deciso di interrompere dopo neanche due mesi i voli dall’aeroporto di Ancona verso Bucarest, Vienna e Barcellona a partire dal prossimo 13 novembre.

«Una scelta dovuta – si legge in una nota – a causa del mancato adempimento degli impegni da parte di Atim, società della Regione Marche». La compagnia provvederà a rimborsare immediatamente «i passeggeri per le suddette rotte, mentre rimangono al momento garantiti i voli in continuità territoriale verso Roma, Napoli e Milano-Linate». Aeroitalia rinuncerà anche a quelli, ma «a far data dal 1° ottobre 2024 nei tempi e nei modi previsti dal contratto relativo al bando di continuità territoriale».

Si è in attesa della spiegazione ufficiale dell’Atim o della Regione su quanto accaduto. Fonti interne a Palazzo Raffaello danno la decisione di Aeroitalia ancora non definitiva e la trattativa sarebbe in corso.

Subito all’attacco sulla vicenda la segretaria regionale Pd Chantal Bomprezzi. «Mi auguro che questa notizia non venga confermata – dice Bomprezzi – se fosse, sarebbe un ulteriore fallimento e una figuraccia internazionale del governo Acquaroli, visto che le rotte erano state annunciate in pompa magna giusto lo scorso agosto. Intanto la Meloni domani approda nelle Marche. Speriamo che, come noi marchigiani, potrà essere rassicurata sul punto».

