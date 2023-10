Festa per i 55 anni dell’associazione Alfa Judo fra ricordi e aneddoti. Si è svolta alla presenza di oltre 100 persone fra tesserati, ex atleti e amici, la serata dedicata al festeggiamento dei 55 anni dalla fondazione della longeva associazione sportiva.

Un appuntamento che ha permesso a tanti ex atleti di ritrovarsi nel segno dell’amicizia e dell’amore per questo sport e per il suo fondatore, il compianto Rodolfo “Fofo” Prenna. Presente anche la moglie a cui è stato riservato l’onore di tagliare la torta. Il presidente Angelo Mercanti per l’occasione ha fatto anche realizzare un video con immagini e foto di gare del passato dove quelli che erano bambini e ragazzi, oggi padri e nonni, hanno riattivato la voglia di salire sul tappeto o di portare i nipotini. Presenti anche i ragazzi dell’associazione Ama Down con la quale l’Alfa Judo da anni collabora in maniera proficua per la crescita dei piccoli atleti dell’associazione. Legata alla conviviale anche una ricca lotteria, questi i vincitori: 1° premio 1661 (televisore), 2° premio 4499 (tablet Samsung), 3° premio 1085 (buono spesa da 150 euro Coal via Carducci), 4°premio 4493 (buono spesa 100 euro Coal via Carducci), 5° premio 2098 (buono spesa 70 euro). In caso di vittoria contattare 351/3344205