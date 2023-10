Denuncia e Daspo per un 25enne tifoso della Jesina dopo quanto accaduto al termine del match giocato al Della Vittoria contro il Tolentino. Circa 200 gli spettatori del match, valevole per il campionato di Eccellenza e disputato lo scorso 8 ottobre, tra cui 30 ultras locali e 60 ospiti.

Al termine dell’incontro le due tifoserie, uscite dai relativi settori, cercavano di venire a contatto, manovra che veniva impedita dalle forze dell’ordine impegnate nel dispositivo di ordine pubblico predisposto. Nella circostanza, un tifoso della Jesina ha colpito al volto un poliziotto che ha riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni. Dopo alcuni minuti la situazione è tornata alla normalità e le immediate indagini, avviate dalla Digos della questura di Macerata in collaborazione con il commissariato di Jesi, hanno consentito di individuare nell’arco di pochissimo tempo il tifoso della Jesina responsabile del gesto. Si tratta di un 25enne residente a Jesi, denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nei confronti del giovane, dopo l’istruttoria avviata dalla divisione Anticrimine, il questore di Macerata ha emesso il provvedimento di Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) per la durata di un anno.



