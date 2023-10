«Scusate il ritardo». C’è tutta l’umiltà, l’intelligenza e la classe di un campione nelle parole pronunciate da Giacomo Jack Bonaventura ieri sera al termine del match della Nazionale contro Malta. Con il bellissimo gol dell’1-0 alla stadio San Nicola di Bari nella partita di qualificazione ad Euro 2024, il talento di San Severino ha scritto la storia firmando un record personale. Con quella rete, messa a segno al ventiduesimo minuti e poi implementata dalla doppietta di Berardi e dal definitivo sigillo dell’ex ascolano Frattesi, all’età di 34 anni e 53 giorni Bonaventura è diventato il giocatore più anziano ad aver segnato il suo primo gol in assoluto nella storia della Nazionale italiana di calcio. «Sono il più anziano ad aver segnato il primo gol? Scusate il ritardo», ha commentato Jack con il sorriso sulle labbra a fine partita. Un’altra bella emozione per lui che, nei giorni scorsi, aveva dedicato la convocazione in azzurro dopo tre anni al padre Gianfranco scomparso un anno fa.