Vasto incendio nella zona di Cingoli, i vigili del fuoco hanno salvato anche diverse case minacciate dal fuoco. Una quindicina gli ettari di vegetazione bruciati, per lo più si tratta di sterpaglie. Le fiamme sono divampate intorno alle 14,20 di questo pomeriggio in frazione San Vittore. A bruciare le sterpaglie con le fiamme che si sono mosse nella direzione dell’abitato della frazione.

Sul posto si sono concentrati diversi mezzi dei vigili del fuoco, arrivati da Macerata, dal distaccamento di Apiro e da Jesi. Il fronte dell’incendio muoveva verso le case e i vigili del fuoco hanno fatto una barriera per fermare le fiamme che sono giunte, in alcuni casi, vicino alle recinzioni delle abitazioni. Intorno alle 18 la situazione era sotto controllo e ai pompieri non restava che occuparsi delle operazioni di bonifica. Ma è stato un pomeriggio di incendi in provincia.

Non solo quello di Cingoli, comunque il più vasto, ma altri ce ne sono stati a Castelraimondo, in frazione Mergnano, pure lì sono bruciate sterpaglie. Altri incendi a Camerino, in località Arcofiato, e a Tolentino, in contrada San Valentino Campo Largo, una zona che si trova verso Loro Piceno.

Non solo la provincia di Macerata è stata colpita da incendi, ma anche quella di Ascoli dove si è sviluppato un incendio in località Casette nella frazione di Castel Trosino. Distrutti circa due ettari di bosco e sterpaglie. In quel caso per spegnere le fiamme è intervenuto un Canadair che dal cielo ha iniziato a gettare acqua sulla vegetazione.

(Gian. Gin.)