«Mia mamma ieri notte rientrava a casa sulla strada che da Porto Potenza va a Potenza Picena, all’improvviso è spuntato un cinghiale che gli ha distrutto mezza macchina con tanto di scoppio degli airbag». E’ quanto denuncia una lettrice, dopo che la madre ieri notte verso l’una ha avuto un incidente lungo la provinciale Potentina. La donna, 59 anni, era a bordo di una Opel Meriva quando all’improvviso un cinghiale è spuntato dai cambi al lato della carreggiata.

Inevitabile l’impatto. Il cinghiale è morto, l’anteriore dell’auto è andato distrutto e sono scoppiati anche gli airbag. La donna non è rimasta ferita. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. «Presenteremo denuncia attraverso il nostro avvocato. Speriamo che le autorità facciano qualcosa in merito perché non è la prima volta che capita e altri esemplari sono stati avvistati molte volte», dice la figlia della donna