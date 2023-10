Tappa tutta settempedana per la sesta edizione di “Marche Trail”, il più importante evento “unsupported bike adventure” delle Marche.

L’edizione 2023 ha regalato a tanti ciclisti, la loro presenza ieri non è certo passata inosservata per le strade e le piazze di San Severino, l’esperienza del #campobaseMarcheTrail, una proposta nata per far vivere appieno l’avventura bikepacking attraverso la possibilità di trascorrere una notte in bivacco.

Grazie all’associazione Bike Zone e al supporto offerto dall’amministrazione comunale tanti appassionati dei pedali hanno potuto trascorrere una serata all’insegna dell’amicizia, dello stare insieme e del buon cibo.