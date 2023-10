Cade dall’impalcatura, muratore soccorso in eliambulanza. L’incidente sul lavoro si è verificato poco prima delle 11 in un cantiere di San Severino. L’uomo, un 60enne, è precipitato da qualche metro. Scattato l’allarme sul posto è arrivato il 118. Viste le sue condizioni, i medici hanno richiesto l’intervento dell’elicottero e il 60enne è stato trasferito a Torrette. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

(in aggiornamento)