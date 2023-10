di Andrea Cesca

Chiesanuova da urlo ad Urbania, cade ancora il Tolentino in casa, pareggio utile per il Montefano a Castelfidardo. La vetrina della quinta giornata del campionato di Eccellenza è per la squadra allenata da Roberto Mobili, i biancorossi calano il poker in trasferta sul campo della capolista. Preoccupa l’ennesima battuta d’arresto dei cremisi battuti a domicilio dalla Jesina, per l’undici di mister Buratti si tratta della terza sconfitta su cinque partite. Il Montefano di Nico Mariani con 8 punti è in zona playoff.

URBANIA-CHIESANUOVA. Festa grande per i cinquanta tifosi del Chiesanuova arrivati nel Montefeltro dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0. Succede tutto nella ripresa, al 65’ ospiti in vantaggio con Monteneri su assist di Mongiello, poi l’Urbania beneficia di un calcio di rigore per un fallo di Badiali su Cacchiarelli, Fatone para la massima punizione calciata da Mangiarotti, secondo penalty neutralizzato dal numero uno del Chiesanuova. Scampato il pericolo il Chiesanuova colpisce un incrocio dei pali poi trova la rete del raddoppio con Sbarbati dagli undici metri per un fallo subito dallo stesso attaccante. La rete del 3-0 è opera di Pasqui, in pieno recupero Crescenzi sigla il 4-0. Domenica da incorniciare per la truppa del presidente Luciano Bonvecchi.

TOLENTINO-JESINA. La Jesina espugna il “Della Vittoria” con una rete nel secondo tempo di Trudo. Un Tolentino ancora in grossa difficoltà tra le mura amiche dopo la sconfitta nel derby di coppa con la Maceratese. Senza Lanza, Di Lallo e Santirocco e con mister Buratti in tribuna per squalifica le occasioni per sbloccare il risultato nel primo tempo capitano a Borrelli, Trudo e Giovannini. Trudo sblocca il risultato al termine di un’azione personale al 54’ il Tolentino fatica a reagire. Il pericolo per la porta dei leoncelli arriva da un calcio di punizione di Petrucci sventato da Pistola. La Jesina va vicina al raddoppio con Cordella, il Tolentino chiude in dieci uomini a causa dell’espulsione di Nasic che colpisce un avversario con uno schiaffo.

CASTELFIDARDO-MONTEFANO. Risultato ad occhiali fra Castelfidardo e Montefano nella partita giocata al San Giobbe di Filottrano per l’indisponibilità del “Mancini”. I viola vanno alla conclusione un paio di volte con Alla nel primo tempo, la replica dei padroni di casa è affidata a Rotondo. Nella ripresa ci provano Di Matteo (due volte) poi Guzzini ma la palla gol più importante è del Castelfidardo che con il neo entrato Piazze che al 74’ colpisce il palo pieno. Buon punto per Palmucci e compagni.

URBANIA-CHIESANUOVA 0-4

URBANIA: Ducci, Sema (25′ s.t. Catani), Del Rosso (15′ p.t. Aluigi), Dal Compare, Marengo, Temellini, Franca (20′ s.t. Paszynski), Carnesecchi, Nunez, Mangiarotti, Cantucci. All. Omiccioli.

CHIESANUOVA: Fatone, Corvaro (15′ s.t. Molinari ( 30′ s.t. Giaconi)), Iommi, Badiali, Canavessio, Monteneri, Pasqui, Crescenzi Sbarbati (45′ s.t. Trabelsi), Mongello, Morettini (20′ s.t. Bonifazi). All. Mobili.

ARBITRO: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

RETI: 65′ Monteneri, 83′ Sbarbati, 86′ Pasqui, 91′ Crescenzi.

CASTELFIDARDO-MONTEFANO 0-0

CASTELFIDARDO: Elisei; Morganti, Imbriola, Rotondo; Fossi (60’ Kurti), Miotto, Nacciarriti L., Nacciarriti E., Fabbri; Braconi (89’ Camara), Nanapere (69’ Piazze). A disp: Schirripa, Coppi, Pedini, Fabiani, Cannoni, Catalani. All.: Marco Giuliodori.

MONTEFANO: David; Calamita, Monaco, Postacchini, De Luca E. (55’ De Luca G.); Bonacci, Alla, Palmucci, Latini (69’ Guzzini); Di Matteo (88’ Cingolani), Papa (76’ Stampella). A disp: Bentivogli, Valler, Marasca, Toro, Camilloni. All.: Nico Mariani.

ARBITRO: Animento di Macerata (Paradisi di Pesaro e Sannucci di Macerata).

NOTE: ammoniti: Imbriola, Latini, Alla, Nacciarriti L., Postacchini, Cingolani. Calci d’angolo 3 a 2 per il Montefano. Recupero: 7’ (2’+5’).

TOLENTINO-JESINA 0-1

TOLENTINO: Orsini, Salvucci, (15′ st. Balloni) Tomassetti, Mercurio (17′ st. Nasic), Marchesan, Greco, Petrucci, Frulla, Bracciatelli (30′ st. Verdesi) Borrelli (15′ Sefullay) Moscati. All. Ionni.

JESINA: Pistola, Grillo, Giovannini, Garofoli (4′ st. Zagaglia), Capomaggio T. , Lucarini, De Stefano (25′ st. Capomaggio P.), Zandri, Trudo (32′ st. Cordella), Mazzarelli, Re. All. Strappini.

ARBITRO: Pigliacampo di Pesaro.

RETI: st. 9’ Trudo.

NOTE: calci d’angolo 3- 1 per il Tolentino. Ammoniti Marchesan, Grillo, Giovannini, Bracciatelli, Nasic, Greco, Cordella. Espulso Nasic per scorrettezze. Recupero: 9’ (2’+7’).