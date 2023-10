Per un anno non potrà più mettere piede in tutti i bar della provincia. E’ il provvedimento emesso dal questore nei confronti di Mauro Mariani, 52enne di Corridonia, arrestato mercoledì scorso a Macerata.

L’uomo era in un bar di corso Cairoli quando ha iniziato a molestare e infastidire clienti e dipendenti del locale. A quel punto è stata chiamata la polizia. All’arrivo degli agenti però il 52enne non si è calmato e ha iniziato a minacciarli per poi cercare di aggredirli. E’ riuscito anche a prendere un agente per un braccio e tirarlo a sé. Uno degli agenti è finito infatti al pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni. Il giorno dopo il 52enne si è presentato in tribunale per la convalida e la direttissima e per rispondere dei reati di resistenza a pubblica ufficiale e lesioni, con la recidiva. Ha patteggiato 13 mesi senza sospensione condizionale della pena e per lui sono stati disposti i domiciliari, con il permesso di andare a lavorare. Ora per l’uomo è arrivato anche il Dacur emesso dal questore Luigi Silipo, con il quale gli è stato vietato di frequentare qualsiasi bar della provincia per un anno.