Aggredisce i poliziotti che gli avevano chiesto i documenti: patteggia 13 mesi e va ai domiciliari. La sentenza è stata emessa oggi al tribunale di Macerata. Accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, con la contestazione anche della recidiva, Mauro Mariani, 52enne di Corridonia. Ieri l’uomo era a Macerata. E’ stato fermato dai due poliziotti per un controllo e ha reagito prima minacciandoli, poi afferrando uno di loro per il polso e tirandolo, infine cercando di colpire entrambi. Uno degli agenti è finito al pronto soccorso, 10 i giorni di prognosi. Subito arrestato, il 52enne oggi si è presentato davanti al giudice Francesca Preziosi e al pm Stefano Lanari per la convalida e la direttissima. Assistito dall’avvocato Marco Emiliozzi, ha patteggiato 13 mesi, senza sospensione della pena. E per lui sono stati disposti i domiciliari.

(redazione CM)