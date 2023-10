La città di San Severino ha salutato l’ingresso nell’esclusivo club dei centenari di Giacomo Rossi. Casse 1923, domenica scorsa ha infatti raggiunto l’ambito traguardo del secolo di vita. Alla festa per i suoi 100 anni, organizzata dalla sua famiglia, si è unita anche la sindaca, Rosa Piermattei, che ha donato al longevo e brillante concittadino una pergamena ricordo.

Chiamato in guerra dall’esercito dei Savoia dal 1943 al 1945, Rossi venne fatto prigioniero prima dai tedeschi e poi dai russi. Dopo varie peripezie riuscì però finalmente a tornare dalla sua famiglia che viveva nella frazione di Palazzata. Negli anni ’60 con la moglie Ines, da cui è rimasto vedovo tempo fa, decise di andare a lavorare a Milano per dare un futuro migliore ai figli, Elio e Sara. Il suo vecchio mestiere di sarto, infatti, in quegli anni iniziava a non essere più richiesto e Rossi preferì così divenire maggiordomo in alcune benestanti famiglie del nord. In seguito tornò alla sua amata San Severino dove acquistò due case: una nel rione Uvaiolo, la sua abitazione è uno degli edifici simbolo crollati sotto le scosse di terremoto del 2016 e che ora è in attesa di essere ricostruito, e una dove attualmente vive, nel rione Mazzini. Rossi trascorre le sue giornate attorniato dall’affetto dei propri cari: oltre ai figli a fargli compagnia ci sono, infatti, ben sei nipoti: Ettore di 9 anni, Ginevra di 7 anni, Lavinia di 4 anni, Ludovica di 12 anni, Lavinia di 6 anni e Leo di appena 11 mesi.