Torneo di scacchi in piazza Garibaldi

Tornano le iniziative della biblioteca di Urbisaglia. In occasione della riapertura, prevista nel mese di ottobre, dell’Epic’entro (centro di aggregazione giovanile chiuso nel 2016 a causa del terremoto) domani 7 ottobre è in programma il torneo di scacchi.

Con la supervisione di Dante Guglielmi e di Arianna Cardinali, alla parte organizzativa, si inizia alle 17 in punto: in piazza Garibaldi se il tempo lo consentirà, al teatro comunale in caso di maltempo. Il torneo è gratuito e aperto a tutti, dilettanti e giocatori esperti. Si gioca con il sistema svizzero: cinque turni da dieci minuti più cinque secondi di incremento (per chi non conosce bene le regole saranno date tutte le istruzioni).

Premi ai primi tre classificati. Iscrizioni al link:

https://www.vegaresult.com/evit/1733, tramite sms o chiamata (no Whatsapp) al numero 3348775321 (Arianna).