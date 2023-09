Affidati i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia di via Bellini a Matelica. Soddisfazione dell’assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Procaccini per l’affidamento di due importanti lavori. La centrale unica di committenza Unione Montana Potenza Esino e Musone, per conto del Comune, ha infatti espletato le due procedure di gara atte all’affidamento dei lavori rispettivamente di abbattimento del plesso scolastico esistente e di ricostruzione della scuola dell’infanzia.

I lavori di demolizione del fabbricato della scuola dell’infanzia, comprensivo della deviazione dell’impianto fognario esistente, sono stati affidati alla ditta Aldo Cavalieri di Sassoferrato. L’affidamento è stato effettuato attraverso procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso, che stabiliva un importo a base di gara pari di 273.283,51 euro e ha visto la partecipazione di 9 ditte su 18 invitate. La ditta aggiudicatrice nella propria offerta ha presentato un ribasso del 27,51%. La gara per l’affidamento dei lavori di ricostruzione con adeguamento sismico della scuola dell’infanzia è stata appannaggio della ditta Torelli Dottori di Cupramontana. La ditta appaltatrice è stata selezionata attraverso procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che prevedeva un importo a base di gara pari di 4.590.215,77 euro. La ditta Torelli Dottori è prevalsa sulle 4 ditte che hanno partecipato per le migliorie tecnico progettuali apportate, applicando inoltre un ribasso del 6,130% sull’importo dei lavori.