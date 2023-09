di Monia Orazi

Non rispondeva ai compagni di lavoro, trovato morto giovane operaio. Il dramma si è consumato nella notte a Matelica. La vittima è un giovane di 34 anni, Muhammad Whaed, pakistano. Era da poco in Italia, e avrebbe dovuto iniziare a lavorare stamattina alla Dueg. Intorno alle 5,30 è partita la telefonata che ha dato l’allarme.

Il giovane era nel suo letto, non si era presentato al lavoro e i colleghi preoccupati erano andati a cercarlo. Sul posto sono subito intervenuti l’ambulanza del 118, con il medico che non ha potuto fare altro che constatarne la morte, con ogni probabilità dovuta a cause naturali.

Come da prassi in questi casi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Camerino, guidati dal capitano Angelo Faraca, che hanno effettuato i rilievi e informato il magistrato di turno, Rita Barbieri. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che apparentemente non aveva problemi di salute ed era conosciuto come un gran lavoratore, è morto a causa di un malore, passando direttamente dal sonno alla morte. Ieri sera il giovane avrebbe lamentato di avere dei brividi. Il pm, vista la giovane età della vittima, ha deciso di disporre una autopsia che è stata affidata al medico legale Ilaria De Vitis.