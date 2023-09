E’ morto Benito Palmieri, 87 anni, ex imprenditore di Treia. Palmieri era molto conosciuto a Chiesanuova e la notizia della sua morte si è subito diffusa nella comunità. Negli anni Ottanta, quando era in piena attività, ha costruito diversi edifici della zona. Grande la sua passione per il calcio.

Era stato anche presidente del Chiesanuova calcio in seconda categoria nelle stagioni sportive tra l’84 e l’86. La società sportiva partecipa al dolore che a colpito la famiglia Palmieri dirigenti giocatori e tifosi. Domenica il Chiesanuova giocherà a San Filippo contro il Tolentino e, in caso di vittoria, la dedicherà a Palmieri, conosciuto da tutti come Peppe, che negli anni aveva continuato a seguire la squadra.

Lascia la moglie Rita e il figlio Cristiano. Il funerale si svolgerà domani, sabato 30 settembre, alle 16 nella chiesa dei santissimi Vito e Patrizio. Da domani la camera ardente sarà allestita nel centro funerario a Macerata.

.