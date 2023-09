Lavori per la ricostruzione a Tolentino, Fratelli d’Italia all’attacco: «Dopo ripetute segnalazioni e lamentele, via San Nicola e via Oberdan sono chiuse contemporaneamente senza che nessuno si interessi dei disagi arrecati non tanto ai residenti, quanto alle attività che rimangono continuamente confinate senza alcun tipo di preavviso e regolamentazione». Fdi evidenzia l’assenza di controllo dell’amministrazione e degli uffici preposti alla viabilità: «non possono consentire la chiusura contemporanea di due vie». Via Oberdan e via San Nicola sono le due strade che consentono di poter arrivare alle attività che si trovano nei pressi della basilica di San Nicola, e la chiusura contemporanea di entrambe, secondo Fdi, avrebbe isolato soprattutto i commercianti. Nella zona sono circa 7 i cantieri aperti per la ricostruzione. «Sono rimaste inevase le continue richieste di controllo e collaborazione – dice Fdi in una nota -. Abbiamo aspettato ad intervenire, cercando di dare possibilità all’amministrazione di risolvere il problema con gli uffici preposti, ma il risultato continua ad essere lo stesso; che la ricostruzione debba essere fatta siamo i primi a dirlo e a sostenerlo, ma poiché Tolentino è il comune che in termini di danni è tra i più colpiti, crediamo che ci sia bisogno di una sintesi fra chi, giustamente, deve fare il proprio il lavoro e chi deve coordinare le aperture e le chiusure delle vie, con la gestione delle segnaletiche e dei permessi».

Il coordinamento di Fratelli d’Italia ci tiene a sottolineare come in una nota stampa «qualche esponente della maggioranza dichiarava che la risoluzione dei problemi sarebbe stato il ritorno dei vigili urbani in centro storico. Con molto garbo, ma altrettanta convinzione – concludono – ci permettiamo di dire che se l’Amministrazione non coordina le varie attività, ci può essere un presidio in ogni quartiere, ma il risultato rimane quello che vediamo oggi: disordine, confusione e ancora una volta pressapochismo».

(Fra. Mar.)