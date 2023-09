di Francesca Marsili

Ricostruzione post sisma a Tolentino: emesse dal Comune una serie di ordinanze alla viabilità per consentire i lavori. La più impattante in termini di tempo è quella per la riparazione e rafforzamento di Palazzo Europa, con la modifica al traffico in piazza dell’Unità e via Tambroni per la durata di due anni, terminerà il 31 ottobre 2025. Dopo lo spostamento del mercato settimanale dal centro storico alla periferia, sempre in conseguenza dei cantieri della ricostruzione, messa a disposizione una navetta gratuita.

Iniziamo con l’ordinanza che, come dicevamo, è sicuramente la più pesante in termini di durata e che apporta una modifica della viabilità per la durata di due anni circa in piazza dell’Unità e via Ferdinando Tambroni per l’istallazione di un cantiere edile per i lavori di riparazione e rafforzamento del centralissimo Palazzo Europa. Dalla prossima settimana, nelle due vie sopracitate, verrà installata un’area di cantiere edile ed il basamento di una gru per eseguire alcuni lavori edili che interesseranno Palazzo Europa e pertanto si è resa necessaria la modifica della viabilità. Il Comando di Polizia locale ha emesso un provvedimento con il quale dalle ore 7,30 del 25 settembre fino alle 24 del 31 ottobre 2025, in Piazza dell’Unità nell’area di parcheggio circoscritta sul lato sinistro (lato Ufficio Postale): è vietata la sosta ed è disposta la rimozione forzata di tutti i veicoli; è vietato il transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli dei residenti che devono raggiungere i garage del condominio e dei mezzi di cantiere o delle “Poste Italiane”, nonché dei veicoli in servizio di emergenza; è istituito il doppio senso di circolazione per consentire l’uscita dei veicoli anche dal lato di Piazzale Europa con l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza agli altri veicoli in circolazione. Dalle ore 7,30 del prossimo 25 settembre alle ore 24 del 31 ottobre 2025 in via Ferdinando Tambroni:è istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nel primo stallo di sosta a pagamento posizionato sul lato sinistro della via per consentire l’uscita dei mezzi di cantiere dalla piazza dell’Unità; è istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nello stallo di sosta a pagamento posizionato sul lato sinistro della via dopo l’attraversamento pedonale posto all’intersezione con via Annibale Parisani per consentire il posizionamento del basamento della gru del cantiere; è istituito lo spostamento di due stalli di sosta al servizio delle persone invalide sul lato destro di via Ferdinando Tambroni, in prossimità del civico 15, in sostituzione di tre stalli di sosta a pagamento; è istituita la riduzione della carreggiata con una delimitazione tracciata con apposita segnaletica verticale ed orizzontale. Sempre dalle 7,30 del 25 settembre alle ore 24:00 del 7 ottobre 2023, in via Ferdinando Tambroni: è istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nei due stalli di sosta a pagamento posizionati sul lato sinistro della via dopo l’attraversamento pedonale posto all’intersezione con via Annibale Parisani. Ogni altro provvedimento in contrasto con la presente ordinanza è revocato.

Modifica temporanea alla viabilità anche in via Tonezza, dal civico n°40 fino all’intersezione con via Portanova dalle ore 7,30 alle 12,30 del prossimo 25 settembre. Tale modifica si è resa necessaria per consentire lo smontaggio di una gru edile, con specifica ordinanza è stato predisposto il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli nel tratto di strada e ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso. Il transito pedonale dovrà essere garantito in sicurezza. La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre tutta la segnaletica stradale e di cantiere ed in particolare la segnaletica di presegnalazione della modifica della viabilità, che dovrà essere apposta con 48 ore di anticipo.

Per consentire i lavori di ripristino del manto stradale, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli anche in via Portanova dal civico n° 9/t al civico n° 09/a ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei residenti, dalle ore 7.00 del 26 settembre alle 17 del 29 settembre. La ditta esecutrice dei lavori provvederà: all’installazione della relativa segnaletica stradale necessaria per la regolamentazione del traffico con le relative limitazioni, obblighi e preavvisi necessari alle modifiche apportate alla circolazione veicolare; alla copertura della segnaletica esistente se in contrasto con quanto disposto dalla presente ordinanza; a mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica necessaria. Inoltre la ditta esecutrice dei lavori dovrà dare pubblicità alla chiusura veicolare mediante preavvisi di modifica della circolazione da apporre nel tratto interessato alla chiusura almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori.

Modifica temporanea della viabilità con diviso di sosta anche in via Foro Boario n°42 con conseguente senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli diretti in direzione cartiera dalle 8 di lunedì 25 settembre fino alla fine dei lavori. Tale provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori di installazione di una gru.

Infine è stata istituita anche una navetta per raggiungere il mercato settimanale del martedì, delocalizzato da martedì scorso n via Giovanni XXIII sempre in conseguenza dei numerosi cantieri sorti in centro storico. Infatti l’assessorato alle Politiche sociali ha messo a disposizione una navetta completamente gratuita con partenza da piazza della Libertà alle ore 9 e alle ore 9.30. Ritorno in piazza della Libertà alle ore 11 e alle ore 11.30 dalla zona del marcato. Il pulmino è quello bianco con le inserzioni pubblicitarie sulle fiancate del mezzo. «Per venire incontro alle esigenze dei cittadini più anziani o senza auto – ha ricordato l’assessore Elena Lucaroni – nell’ottica di collaborazione tra assessorati, come annunciato, abbiamo predisposto un apposito servizio navetta con i mezzi a disposizione dell’Ufficio Servizi sociali per accompagnare le persone che vorranno nella zona dove è allestito il mercato settimanale che poi saranno riaccompagnate a casa».