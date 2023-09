Ad un anno dalla scomparsa di Claudio Gaetani l’Anpi di Civitanova organizza due giornate in ricordo e memoria del compianto docente e attore civitanovese.

Gaetani era anche presidente dell’ Anpi dalla morte dell’amata madre, Annita Pantanetti. Suo nonno Augusto Pantanetti, è stato comandante partigiano e protagonista della Resistenza nell’Appennino. Le iniziative in suo nome sono in programma a Macerata domani, venerdì 29 settembre, alle 21 al Cinema Italia con la proiezione dello spettacolo “L’ombra lunga del nano”. Sabato 30 settembre alle 21,30 a Civitanova al Cecchetti invece un inedito incontro dal titolo “Claudio arrivederti. Frizzi e lazzi, note e ricordi per il tuo compleanno”. Un tributo di colleghi e amici che si riuniranno per festeggiare “a distanza” Claudio Gaetani e ricordarlo nel giorno del compleanno con contributi video, musica e racconti.