Incidente lungo l’A14, direzione sud, tra Porto Potenza e Civitanova. Un ferito grave trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Intorno alle 16,15 di oggi pomeriggio, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un camion e un’auto. Ad avere la peggio un uomo che era alla guida della vettura che è stata soccorsa dal 118.

I medici intervenuti sul posto hanno allertato l’eliambulanza che dall’ospedale dorico ha raggiunto il luogo dell’incidente. La persona ferita è stata caricata sull’elicottero e trasportata all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono ritenute gravi: presentava diversi traumi per lo schiacciamento dell’addome.