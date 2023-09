Un Grappolo d’oro che non finisce mai. Dopo il pienone della serata di venerdì scorso con Prezioso, c’erano tutti i presupposti per continuare alla grande e chiudere l’edizione numero 61 battendo ogni record. Il maltempo ha però bloccato le due giornate conclusive, ma la festa ritorna venerdì sera con la Notte d’oro nel centro storico: locande, artisti strada e tanta musica in piazza, con la tribute band Jovanotti Fortunati e poi super finale con lo special guest Samuel dei Subsonica alle 23.

La tradizionale festa di chiusura della domenica si sposta eccezionalmente a sabato sera, in notturna, con la magia de carri allegorici, unici nel loro genere, dei veri spettacoli di piazza con oltre 60 figuranti ognuno. Ma ci sarà di che divertirsi grazie ancora alle locande aperte, i dj set, i gruppi folkoristici e, in piazza, il concerto dei Folkantina.

«Sicuramente la pioggia ci ha penalizzato, ma siamo fiduciosi per il prossimo fine settimana di poter dare una degna conclusione anche questa edizione – dice il presidente Giuseppe Castagna – per Potenza Picena il Grappolo d’oro è qualcosa di più di una festa, fa parte della storia della città e ne è il suo biglietto da visita. In questi giorni il paese si è vestito a festa, ha messo l’abito bello, ogni rione e ogni vetrina di negozio hanno il loro addobbo, i carristi stanno lavorando da mesi per stupire la piazza il giorno dell’esibizione, i giovani locandieri hanno allestito i loro stand. Tutto è pronto per ricevere al meglio chi vorrà venire a scoprire Potenza Picena e la “Magia del grappolo”».