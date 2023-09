di Luca Patrassi

Ha preso forma, e sostanza di iscritti, il nuovo corso di laurea in Consulente giuridico per lo sport di Unimc, promosso a cura del dipartimento di Giurisprudenza guidato da Stefano Pollastrelli. Domani, alle 17 all’Orto dei Pensatori in via Illuminati, l’ex direttore sportivo di Milan e Barcellona Ariedo Braida sarà ospite di Unimc per l’incontro “Il Calcio, quale modello di business per una società vincente?”.

Con Braida ci saranno diverse personalità del mondo sportivo e tra queste Luigi Barbiero, Duccio Baglioni, Mario Cognigni, Emanuele Frontoni e Roberto Patrassi. Modera Francesca Spigarelli. Osserva il prof Stefano Pollastrelli: «L’evento di domani è per promuovere il corso di laurea in Consulente giuridico per lo sport, sono all’inizio in questo mese le lezioni del terzo anno. Siamo soddisfatti per quanto riguarda le iscrizioni, c’è molto interesse. Per gli studenti stiamo facendo tirocini e stage con le società di calcio, abbiamo siglato un accordo con il presidente della Figc Gravina. Stiamo in trattativa, ma non ci sono problemi, con la Lega Nazionale Dilettanti e in particolare con il dottor Abete che ci ha ricevuto e ha apprezzato il nostro corso di laurea, stiamo facendo accordi con le società di calcio che possono quindi ricevere studenti. La presenza di Ariedo Braida serve a promuovere il corso di laurea, unico in Italia, e a dare testimonianza della realtà calcistica locale, tante società si stannno organizzando ed hanno chiesto a noi accordi per migliorarsi all’interno come struttura organizzativa, fiscale, societaria, imprenditoriale, un primo modello di business». Pollastrelli torna sul fronte delle iscrizioni: «Siamo soddisfatti, la prossima settimana iniziano le lezioni del terzo anno, il corso deve andare a regime. Nel frattempo stiamo monitorando le iscrizioni del primo anno, come tutti i corsi hanno bisogno di attestarsi, di farsi conoscere. Stiamo creando sbocchi professionali che prima non esistevano».