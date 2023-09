Tutto Gelato a Macerata cambia orari di apertura dal 18 settembre ma il giorno prima riserverà una dolce sorpresa ai clienti. «Vogliamo ringraziare tutti con una promozione di fine stagione: domenica 17 settembre offriremo un chilo di gelato a soli 16 euro – ha affermato Barbara Trozzo, titolare di Tutto Gelato a Macerata -. È il nostro modo di chiudere in bellezza e prepararci all’autunno con una sferzata di gusto».

La gelatiera e il suo staff hanno accolto quest’estate tantissimi golosi clienti, sia nuovi che fedelissimi, sempre col sorriso e tante novità. «Le mie collaboratrici e il personale che si è alternato al bancone dei gelati sono per me come una famiglia – ha ribadito la titolare della storica gelateria maceratese -. Insieme alle responsabili assumiamo giovani che ci danno una mano, questo lavoro è una bella esperienza per loro ma anche una sfida formativa, speriamo che l’anno prossimo siano ancora di più perché ne abbiamo bisogno».

«L’estate 2023 è partita un po’ tardi e il meteo ci ha messo lo zampino, ma il gelato è un piacere che non conosce stagioni – ha continuato Trozzo -. In questa estate un po’ pazza abbiamo avuto più clienti anche turisti tra cui parecchi provenienti dall’estero, abbiamo lavorato molto grazie alla nuova linea senza zucchero e latte e insieme al senza glutine abbiamo soddisfatto molte persone che cercavano un gelato da poter gustare tranquillamente senza rinunce. Il nostro punto forte è la passione che mettiamo ogni giorno in questo bellissimo lavoro, che ci ispira a scegliere ingredienti di alta qualità per realizzare gusti di gelato buoni e invitanti, anche per chi ha intolleranze alimentari o vuole tenersi in forma».

“De gustibus non est disputandum”, ma sicuramente alcuni vanno per la maggiore. «I gusti preferiti rimangono pistacchio e nocciola ma anche il nostro “Eccellenza italiana” che abbiamo creato nel 2016 dopo aver ricevuto l’omonimo premio – ha svelato Trozzo-, ci ha portato proprio bene, in vetrina non manca mai perché è molto richiesto. È un mix di frutta secca con variegato leggermente salato, molto sfizioso. Poi vanno molto bene i gelati alcolici, ovviamente tra gli adulti, abbiamo tre gusti: il Cubano con rum, il Ricotta pere e Varnelli e il Ken, un croccante al rhum e crema al whisky, che insieme al gusto Barbie tornerà a trovarci in autunno e inverno, a sorpresa. In realtà sulla nostra pagina Facebook pubblichiamo i gusti speciali della giornata e quindi basta andare a vedere i nostri post per sapere cosa offriamo».

Tutto Gelato sarà aperta dal 18 settembre fino a gennaio nei seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle 7 alle 21, il sabato dalle 7 alle 24, compresi festivi e prefestivi. È possibile la consegna a domicilio tramite le app Glovo, Deliveroo, Inconsegna.com. «Vi aspettiamo nei nuovi orari anche per i panettoni al gelato artigianale, sicuramente originale fuori stagione – ha concluso Barbara Trozzo -, le torte gelato e su richiesta le nostre “design cakes” personalizzabili per ogni occasione, dal battesimo alla cresima passando per compleanni e anniversari, basta prenotare in tempo e soddisfiamo ogni esigenza».

La gelateria si trova in via Spalato 124 C-D a Macerata. Per ogni informazione contattate il numero 0733 30994. Per le novità del giorno visitate la pagina Facebook ufficiale

(Articolo promoredazionale)