Tutto Gelato a Macerata è pronta a soddisfare la voglia di un buon gelato artigianale anche a Ferragosto ed eccezionalmente anche il 14 agosto per festeggiare insieme il culmine dell’estate. «Saremo aperti entrambi i giorni e abbiamo delle novità divertenti e gustose, come ad esempio il gelato senza saccarosio, il comune zucchero – spiega Barbara Trozzo, titolare di Tutto Gelato a Macerata -. È ottimo per chi tiene alla linea ma vuole fare il pieno di proteine, molti clienti ci dicono che i nutrizionisti ammettono il gelato nella dieta mantenitiva, soprattutto ai gusti di frutta. Senza saccarosio il gelato diventa a basso indice glicemico, in più è senza latte o derivati e senza glutine, per cui è adatto sia a chi soffre di intolleranze sia ai vegani. È un prodotto proteico che va bene anche per la chetogeica. Al posto del saccarosio usiamo la stevia o fruttosio, il secondo in quantità moderata. La differenza di sapore non si avverte, provare per credere. Chi ha già assaggiato è tornato per il bis».

Le novità per l’estate 2023? I gusti Barbie e Ken. «Dopo il successo del gelato Barbie da oggi è possibile gustare anche il Ken, che è destinato però solo agli adulti – spiega Trozzo -. Il Barbie è una stracciatella di cioccolato bianco con lamponi e crumble ai frutti di bosco con cioccolato ruby (cioccolato bianco con bacche di cacao rosa) decorata con pasta di zucchero, senza glutine, mentre il gusto Ken è fatto con crema croccante al rhum e crema al whisky e decorazione con zuccherini celesti e blu. Ci siamo divertite molto a crearli».

Barbara e il suo staff sono da tempo attenti alle intolleranze alimentari. «Un buon gelato artigianale è nutriente oltre che fonte di relax, gustarlo fa felici tutti, è un piacere al quale nessuno dovrebbe rinunciare – afferma la gelatiera -. In questi anni la richiesta per il gelato senza lattosio e senza glutine è aumentata esponenzialmente, abbiamo creato uno spazio apposito per la preparazione dei gelati e la clientela è molto soddisfatta, di conseguenza anche noi. Prima avevamo poche creme ora abbiamo ne abbiamo aggiunte altre molto golose, come il “Pistacchio matto” che non avendo il retrogusto del latte valorizza quello del pistacchio».

Tutto Gelato compie 38 anni di attività coccolando i clienti abituali ma anche i tanti visitatori e turisti dalla mattina con colazioni classiche con cornetti caldi fino ai momenti di festa e di convivialità. «In questo periodo le torte gelato stanno avendo un boom incredibile perché adatte a tutte le occasioni – conclude la titolare – , è una bella soddisfazione anche questa perché lavoriamo tanto per le torte gelato, che vanno prenotate almeno 3 giorni in anticipo e di qualsiasi tipo, soddisfiamo tutte le esigenze».

Tutto Gelato sarà aperta fino al 16 settembre dalle 7 alle 24 con orario continuato, lunedì chiuso per turno (tranne il 14 agosto quando la gelateria sarà aperta). È possibile anche la consegna a domicilio tramite le app Glovo, Deliveroo, Inconsegna.com.

La storica gelateria artigianale si trova in via V. Spalato 124 C-D a Macerata. Per ogni informazione contattate il numero 0733 30994. Visitate la pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/tuttogelatomacerata)

(Articolo promoredazionale)