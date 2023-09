Auto contromano sulla rotatoria per imboccare la superstrada a Corridonia (al confine con Piediripa, a Macerata): frontale con un’altra vettura. L’incidente è successo intorno alle 14,30 di oggi. Per cause che dovranno essere accertate dalla polizia stradale, il conducente di una vettura è entrato sulla rotatoria contromano e si è schiantato con un’altra vettura che invece andava in direzione corretta. Sul posto anche vigili del fuoco e operatori del 118.

(redazione CM)