di Gianluca Ginella

Arrestato per caporalato nei campi. Un imprenditore italiano, di origine pakistana, titolare di una azienda di servizi per l’agricoltura, a Montecosaro, avrebbe reclutato quotidianamente una trentina di persone, con picchi di 60 al giorno che venivano impiegate nei campi dall’alba sino a pomeriggio inoltrato con turni massacranti e una retribuzione di 4-5 euro l’ora. Inoltre parte del compenso che ricevevano sarebbe stata trattenuta dall’imprenditore per fornire vitto e alloggio ai lavoratori. Alcuni di loro, sentiti dagli inquirenti, hanno riferito che l’uomo li avrebbe minacciati di togliegli il posto letto se non versavano quanto chiedeva. Oltre all’arresto è stata sequestrata l’azienda e sei mezzi, tra furgoni e auto, usati per trasportare i lavoratori (si tratta di stranieri, regolari in Italia, per lo più pakistani).

Le indagini sono state svolte dai carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Macerata, diretti dal maresciallo Martino Di Biase, e dalla Squadra mobile di Macerata.

Ieri mattina all’alba carabinieri e polizia hanno presentato il conto al presunto caporale: lo hanno arrestato e portato in carcere a Montacuto di Ancona.

Le indagini sono partite nel maggio del 2022 dopo che c’erano state alcune segnalazioni a carabinieri e polizia. E da quel momento, passo dopo passo, gli inquirenti hanno iniziato a mettere insieme i pezzi di un puzzle che ha delineato una vicenda di presunto sfruttamento di lavoratori stranieri in cui spiccava il ruolo dell’arrestato.

L’uomo si sarebbe occupato di reclutare, a volte nei Caf, lavoratori extracomunitari per utilizzarli nelle campagne delle province di Macerata, Fermo e Ascoli. I lavoratori venivano impiegati, hanno ricostruito gli inquirenti, a volte senza contratti di lavoro, e comunque con paghe inferiori agli standard previsti dai contratti collettivi di lavoro. I manovali venivano impiegati anche con cattive condizioni meteo, senza sorveglianza sanitaria, senza dispositivi di protezione.

Avrebbero svolto turni massacranti dalle prime luci dell’alba fino al tardo pomeriggio, senza alcuna maggiorazione per il lavoro straordinario e festivo. Inoltre sarebbe stata costantemente la quantità di prodotti agricoli raccolti dalle singole squadre e il caporale, contestano gli inquirenti, teneva per sé parte della retribuzione dei lavoratori per pagare spese di vitto e alloggio. I carabinieri del Nil e il personale della Squadra mobile, coordinati dalla procura, hanno riscontrato che, quotidianamente, l’indagato reclutava decine di operai e li conduceva nelle campagne. Graize ad alcune aziende committenti fidelizzate, l’uomo avrebbe reclutato nel Maceratese, decine di stranieri, per lo più di nazionalità pakistana, ma anche nigeriani, indiani, bengalesi: mai meno di trenta persone e con punti di 60 lavoratori al giorno, che venivano trasportati sui luoghi di lavoro stipati in furgoni.

Le indagini hanno portato a raccogliere elementi tali da consentire la richiesta di una misura cautelare per l’indagato che secondo gli inquirenti esercitava un potere intimidatorio e di ricatto verso i lavoratori. Parte dei compensi che ricevavano i lavoratori li avrebbe tenuti per sè per pagare vitto e alloggio ai manovali. A marzo scorso l’uomo è stato interdetto dallo svolgere attività imprenditoriale. Nel corso delle indagini sono arrivati il sequestro dell’azienda, di beni strumentali, dei conti correnti e di 6 mezzi, tra auto e furgoni, utilizzati dall’uomo per il trasporto dei lavoratori. In totale beni per 40mila euro circa. All’alba di ieri l’arresto, l’uomo è stato portato in carcere a Montacuto di Ancona.



