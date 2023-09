«Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura del primo distributore automatico di occhiali e prodotti per la loro cura e pulizia in Italia, posizionato strategicamente nell’angolo di piazza Cesare Battisti a Macerata». Ottica Pietroni, istituzione nel mondo dell’ottica a Macerata, continua a stupire e innovare.

Questo distributore automatico di ultima generazione offre una vasta gamma di servizi e prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti. Si possono trovare una selezione di occhiali da lettura, di occhiali da sole, soluzioni per la manutenzione delle lenti a contatto e spray e salviettine per la pulizia delle lenti degli occhiali, garantendo così una visione chiara e impeccabile anche nei momenti di emergenza. Nella vetrina espositiva si possono vedere tutti i prodotti e acquistarli facilmente con i contanti o con le carte. Il distributore ha un pratico schermo digitale che mostra video esplicativi di ogni singolo prodotto.

«L’Ottica Pietroni ha una lunga tradizione di innovazione – dichiara Riccardo Pietroni – dal 1967 anno dell’apertura del primo centro Ottico a Macerata da parte di mio padre Giuseppe. C’eravamo negli anni ’70, con le prime maison di moda nell’occhialeria, negli anni ’80 con la prima collezione di Oakley e Cartier, negli anni ’90 con le esplosioni degli occhiali Swatch o tra i primi rivenditori Moscot negli anni 2000. Soci del gruppo Greenvision dai suoi primi passi, l’ottica Pietroni è stata uno dei pionieri nell’adottare una presenza online, diventando probabilmente il primo negozio di ottica in Europa con un proprio sito internet nel 1999 e con un sito di vendita di occhiali Vintage nel 2002. Ispirato dalla cultura giapponese dove i distributori automatici sono presenti ovunque e quasi oggetti di culto, abbiamo importato, personalizzato e adattato direttamente in occidente il nostro distributore perché mai ne era stato usato uno per il settore dell’occhialeria».

Per ulteriori informazioni su Ottica Pietroni e il nuovo distributore automatico, vi invitiamo a visitare il sito web all’indirizzo www.otticapietroni.it o a passare direttamente nei negozi di corso Cairoli e corso Cavour o in piazza Cesare Battisti a Macerata. Email: [email protected]

(Articolo promoredazionale)