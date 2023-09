Una nuova importante occasione per la Biblioteca comunale Ascariana di ampliare e aggiornare il suo già ricco patrimonio librario. Il Comune di Cingoli si è infatti aggiudicato anche per l’anno 2023 il contributo di 8.464 euro (ossia la cifra massima erogata per ogni singolo Ente), per la Biblioteca Ascariana, per l’acquisto di libri, come previsto dal bando del ministero della Cultura a sostegno del patrimonio librario delle biblioteche e dell’editoria libraria.

«Anche quest’anno, come lo scorso 2022, la biblioteca comunale di Cingoli è stata una delle strutture ad aver partecipato con successo al bando, che prevedeva la finalizzazione degli acquisti in librerie del territorio – ha puntualizzato, con soddisfazione, l’assessora alla Cultura Martina Coppari – l contributo permetterà di implementare il patrimonio librario dell’Ascariana (pregevole per quantità – oltre 40.000 i volumi – e qualità e rarità), con mirati acquisti per le sue numerose e diverse sezioni, e di conseguenza garantendo una maggiore offerta per l’utenza».