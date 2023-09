La festa del ciauscolo e del salame spalmabile conferma il suo appeal, tanto che va in archivio una quarta edizione che ha superato di gran lunga le aspettative degli organizzatori. La due giorni ha visto un grandissimo numero di persone raggiungere nel week end Sarnano (stimati almeno 5mila visitatori), con il centro storico del borgo che è diventato nel fine settimana il fulcro dell’enogastronomia d’eccellenza del territorio. La rassegna, così, ribadisce ancora una volta la spiccata valenza ricettiva, diventando già evento clou nelle “manifestazioni coda” dell’estate marchigiana.

L’appuntamento è stato organizzato da La Ricreazione Srl con il patrocinio del Comune di Sarnano e il sostegno di Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo e fa parte del prestigioso circuito Grand Tour delle Marche di Tipicità.

«La sfida per far emergere le aree interne delle Marche passa attraverso lavoro e politiche di sviluppo – le riflessioni di Giorgio Menichelli, segretario generale Confartigianato Imprese – e questa festa è capace di centrare l’obiettivo e di attivare, con un modello organizzativo alternativo ed efficiente, sinergie virtuose. La nostra associazione vive il territorio e vuole parteciparne attivamente alla sua vita, mettendolo sempre al centro. Del resto, siamo convinti che non possa esistere una provincia in espansione con un entroterra in sofferenza. Il sistema mare-montagna lavora all’unisono: perciò abbiamo scelto di far dialogare due importanti manifestazioni, La festa del ciauscolo e del salame spalmabile e l’evento sportivo 5Mila Marche, per dare seguito ad un dialogo arricchente tra le diverse aree che compongono la nostra comunità».

«Questa festa – continua Donato Bevilacqua, amministratore de La Ricreazione srl – parte dal presupposto che le produzioni di vera qualità come il ciauscolo e il salame spalmabile possano anche essere volano per il turismo. Per fare questo, è stata creata una rete importante, che unisce associazioni di categoria, imprese e soprattutto produttori. Il percorso degustativo che abbiamo realizzato, infatti, mette direttamente in contatto il consumatore con l’artigiano e questo incontro permette un dialogo capace di far scoprire al pubblico non solo la genesi del prodotto stesso, ma anche tutta quella storia di famiglia che si cela dietro ad ogni eccellenza. Voglio ringraziare, una per una, tutte le aziende partecipanti di questa splendida edizione: La Marchigianeria, Norcineria Calabrò, Salumi Papa, Salumificio Monterotti, Salumificio Properzi, Salumificio Puzielli, Società Agricola Di Pietrantonio, Salumificio Ciriazi, Bottega della Cuccagna, Distilleria Varnelli, Ditta Silvio Meletti, Terre di Serrapetrona, Cantina Saputi, Birrificio L’Ultimo Piceno, Onas Marche, Azienda Agricola Lucarelli Luigi».

«Siamo molto soddisfatti per la riuscita di questa quarta edizione – il bilancio del sindaco di Sarnano, Luca Piergentili –. Abbiamo vissuto due giorni intensi con una grande partecipazione di visitatori, che hanno potuto non solo apprezzare i prodotti d’eccellenza del territorio ma anche passeggiare nel nostro centro storico. La Festa del ciauscolo e del salame spalmabile è ormai un brand in crescita, che merita la massima attenzione e che continuerà ad essere un evento di punta dell’estate sarnanese».

La due giorni è stata arricchita da un calendario ampio di eventi, incontri, show cooking e degustazioni e ha visto andare in scena lo Speciale Aperigusto di Confartigianato, con oltre trenta locali tra bar, ristoranti, agriturismi, hotel ed enoteche che hanno preparato piatti tipici ed aperitivi a base di ciauscolo e salame spalmabile. Per l’occasione Confartigianato ringrazia tutte le attività che hanno aderito al circuito Aperigusto e le aziende espositrici (Sapori Speciali; Mastrocasareccio; Azienda Agricola Luvega; Conca d’Oro; La Pasta di Aldo, Il miele del re). Un ringraziamento speciale va a Daniele Violoni – The lord of truffle -, che ha curato per l’occasione un interessante show cooking.