Va a rubare le grondaie di rame in una scuola: scoperto e denunciato un 62enne. Beve fino a svenire, soccorso, si scopre che aveva non aveva rispettato il foglio di via: nei guai 25enne. Sono due dei risultati di un ampio servizio di controllo messo in campo dai carabinieri della Compagnia di Macerata ieri. Dieci le pattuglie dell’Arma e del Nucleo cinofili antidroga di Pesaro in campo, supportati da un elicottero del 5° Nucleo di Pescara. In totale sono state identificate 128 persone, controllati 92 veicoli, con la contestazione di 9 violazioni al Codice della strada accertate, per sanzioni pari a 3mila euro.

Il primo episodio in cui i carabinieri sono stati chiamati ad intervenire si è verificato a Treia durante la scorsa notte, dove un uomo stava smontando i tubi in rame dell’Istituto scolastico “E. Paladini”. Ad allertare il 112 è stato un testimone che si è accorto degli strani movimenti. Nonostante i militari siano riusciti ad arrivare sul posto in pochissimo tempo, l’uomo era riuscito a scappare con parte della refurtiva. Grazie ai successivi accertamenti, i carabinieri, però, sono riusciti a individuare l’auto utilizzata dall’uomo stati e a sequestrarla: all’interno c’erano ancora tubi di rame per un valore di 5mila euro. Da lì è stato individuato anche l’uomo, un 62enne che vive in zona e che è stato denunciato per furto aggravato.

Nel pomeriggio di ieri, invece, i carabinieri sono intervenuti in centro a Macerata, insieme ad un ambulanza del 118 per un 25enne che era svenuto dopo essersi ubriacato. Dai successivi accertamenti è emerso che sul giovane pendeva un foglio di via dalla città. Così è stato denunciato. Sempre a Macerata, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno fermato un 19enne tunisino vicino ai giardini di via Isonzo. E’ stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish ed è stato segnalato alla prefettura come assuntore.



