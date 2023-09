Una misteriosa regina, acque miracolose, strani animali e un territorio ricco di presenze archeologiche. Il tutto è al centro della terza edizione di “Marchestorie” nella tappa a Cingoli da domani al 10 settembre. La città accoglie la rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura della Regione con tre giorni di festa, eventi, spettacoli, passeggiate, laboratori, incontri, degustazioni e show drinking ad ingresso libero.

L’iniziativa vede il Comune collaborare con il teatro Giovani, teatro Pirata, la Proloco di Cingoli, il liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Leopardi”, l’Alberghiero Varnelli, Nati per leggere e Nati per la musica Cingoli, il gruppo folkloristico “Balcone delle Marche” di Cingoli. E poi bar, enoteche, pub, ristoranti, alberghi, agriturismi e b&b del comune. Una serie di appuntamenti per scoprire i tesori d’arte, luoghi, tradizioni, enogastronomia locale, seguendo quest’anno il filo conduttore delle storie collegate all’arcaica fonte sacra di San Vittore di Cingoli, retaggio di riti di epoca romana o protostorica. Secondo una delle leggende più note, nella zona regnava un tempo una “regina” che aveva l’abitudine di fare il bagno nuda entro una grande vasca. Ancora oggi, di notte – così si racconta – si odono i colpi cadenzati del suo telaio d’oro e il canto con il quale accompagna la tessitura. Spesso, di notte, appaiono presso la vasca sette maialetti accompagnati dalla scrofa che nessuno è mai riuscito a catturare.

Al centro del programma, ogni sera alle 21,15, all’hortus della biblioteca, lo spettacolo “La Regina senza nome. Gli dei se ne vanno… gli arrabbiati restano”, che racconta la leggenda della Fonte di San Vittore. Il progetto è curato dal Teatro Giovani Teatro Pirata, firma la regia Mauro Maggioni, la consulenza storica è di Luca Pernici, in scena Carmela De Marte ed Enrico Desimoni.

Nel cartellone di MarcheStorie 2023 sono anche tanti eventi collaterali, tutti ad ingresso libero.

Domani (8 settembre) alle 11,30 alla biblioteca comunale Ascariana c’è l’incontro “Cingulanae Aquae. Cingoli città d’acqua. La presenza dell’acqua nella geografia, nella storia e nella cultura di Cingoli”, con la presentazione a cura degli studenti del liceo delle Scienze umane “Leopardi”.

Alle 17 in località San Vittore di Cingoli, nella zona del fiume Musone, ci sono le letture ad alta voce dedicate ai più piccoli dal titolo “C’erano una volta… una regina e tanti, tanti bambini”, a cura del gruppo Nati per Leggere.

Il 9 settembre alle 10 alla Badia di San Vittore appuntamento con “Nel mito della Regina senza nome”, tavola rotonda con la partecipazione di storici, scrittori e artisti. Tutto da scoprire il sito dell’incontro che, in antichità, era un centro termale e sede di un santuario. Ne darà occasione la passeggiata, con guida, “A spasso sui luoghi della leggenda” programmata dalle 11,30 in località San Vittore Antiquarium, a Badia e nella zona del Fiume Musone.

Altra passeggiata con guida è prevista alle 16,30 nel centro storico del borgo, dal titolo “A spasso per Cingoli dietro ai suoi racconti”.

Il 10 settembre alle 16,30 nel giardino dell’istituto Alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli c’è l’evento “Acqua da gustare”, laboratorio di degustazione e show-drinking a cura dell’Istituto Alberghiero. Segue alle 17,30, stesso luogo, il concerto “Il canto della Regina” a cura del Gruppo Folk Balcone delle Marche.

Tutti i giorni i bar, enoteche, pub e ristoranti di Cingoli presentano menù a tema (“A tavola con la Regina”), mentre alberghi, agriturismi, b&b della città propongono pacchetti di soggiorno “Un soggiorno da Regina”. Info: 0733602444 – [email protected]