di Francesca Marsili (foto di Fabio Falcioni)

Duemila spettatori questa sera allo stadio Della Vittoria di Tolentino per la Partita del cuore dove la Nazionale italiana cantanti ha sfidato i Cuori Sibillini. In una tiepida serata di fine estate le protagoniste del match a scopo benefico sono state indubbiamente le quattro esse: sport, spettacolo, solidarietà e sensibilizzazione.

La risposta sugli spalti è di quelle che scaldano il cuore: raccolti 15mila euro che saranno destinati al ‘Progetto Sorriso’, finalizzato alla realizzazione di centri aggregativi e interventi per i giovani dei comuni maceratesi del cratere sismico.

«E’ stata un’impresa difficilissima – ha dichiarato l’organizzatore Edoardo Mattioli, presidente della Pro Loco Tct – ma l’obiettivo non è stato solo raggiunto, ma superato». Esse non solo come sport, ma anche sensibilizzazione: «Perchè – ha esordito Enrico Ruggeri, capitano e presidente della Nazionale cantanti che con la sua voce inconfondibile ha subito scaldato l’atmosfera – la nostra squadra vuol sempre abbinare allo sport un momento di riflessione».

Al centro del campo, prima dell’inizio della partita, un cuore rosso per un messaggio fondamentale: “Rispetta le donne, dai un calcio alla violenza”. A cornice del cuore un trio di donne d’eccezione: la sindaca di San Severino Rosa Piermattei con la maglia della Nazionale cantanti, Deborah Pantana, delegata della Provincia alle Pari opportunità con la maglia dei Cuori Sibillini e Ilenia Cittadini, assessore alle Politiche giovanili del comune di Castelraimondo con la maglia del Comitato pari opportunità.

«Stamattina l’ennesimo femminicidio – ha evidenziato Paolo Vallesi, bandiera della Nazionale cantanti – Quando ascoltiamo queste notizie agghiaccianti abbiamo il dovere di aiutare a denunciare e a dare supporto alle associazioni che si occupano delle vittime».

Il momento più istituzionale è stato suggellato dalla parata di tutti i sindaci del cratere che hanno percorso la pista attorno al campo, anticipati dalla banda cittadina, per poi sedersi sugli spalti.

La parola naturalmente al sindaco padrone di casa, Mauro Sclavi che si è rivolto ai duemila spettatori che non sono voluti mancare all’appuntamento con la solidarietà per le terre ancora ferite dal sisma del 2016. «Grazie per essere qui – ha esordito – in questa serata ricordiamo tante cose, dalla maggiore sensibilità verso le donne per arrivare al nostro territorio. I sindaci questa sera rappresentano ciò che il territorio ha chiesto e questa sera siamo uniti in un unico intento sotto lo stesso campanile».

E poi il ricordo del maceratese Jimmy Fontana, a dieci anni dalla morte: lo scultore Nazzareno Rocchetti ha creato un’opera in sua memoria, un mondo, in onore della canzone che lo ha reso celebre. «Personaggi come Jimmy vanno celebrati, hanno fatto conoscere l’Italia in tutto il mondo – ha spiegato Rocchetti – Per lui ho pensato subito alla sua canzone più famosa». L’opera è stata consegnata dalle mani di Enrico Ruggeri al figlio di Jimmy Fontana, Luigi Sbriccoli, che commosso ha aggiunto: «Papà sarebbe fiero di essere qui, a gennaio, al Lauro Rossi, ci sarà uno spettacolo in sua memoria».

Alle 21 il calcio di inizio. Nazionale cantanti in campo con Sergej, Moreno il biondo, Paolo Vallesi, Marco Ligabue, Ubaldo Pantani, Piccolo G, Giammaria, Ludwig, Cricca, Il Tre, Enrico Ruggeri. A disposizione: Niveo, Andrea Galderisi, Piero Romitelli, Michele Pecora, Ndg, J-Pata, Crytical, Lorenzo Menichelli, Zeno Lattanzi, Marco Empy. Allenatore Sandro Giacobbe.

Mister Fabrizio Castori ha invece schierato questa formazione: Andrea Armellini, Mauro Sclavi, Antonio Balzano, Marco Giuliodori, Romano Carancini, Mirko Taccola (capitano), Simone Damiani, Paolo Paoloni, Christian Bucchi, Danilo Soddimo, Giuseppe Magi. In panchina: Roberto Tizzoni, Massimo Nerpiti, Andrea Casoni, Mirco Sirolesi, Samuele Conforti, Mauro Romoli, Luca Gagliardi, Mirko Carota, Petrini Paolo, David Buschittari.

La squadra dei Cuori Sibillini, composta da politici, imprenditori e vecchie glorie del calcio si è imposta con un netto 3 a 0 grazie alla doppietta del bomber Christian Bucchi e al gol di Masimo Nerpiti. Ma i numeri che contano, stasera, sono altri, quelli della solidarietà con la esse maiuscola. Al termine del match i giovani e giovanissimi presenti si sono riversati a bordo campo per una serie infinita di selfie.