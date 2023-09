Epoca del Covid, entra in un bar senza il Green pass, viene invitato a uscire e quando arrivano i carabinieri, perché stava infastidendo i clienti, li aggredisce. Questa la contestazione (resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali) per cui un 60enne di Roma era imputato al gup del tribunale di Macerata. I fatti risalgono all’8 marzo del 2022. Quel giorno, dice l’accusa, l’uomo era entrato al “Piccolo bar” di Matelica ma non aveva il green pass che all’epoca era indispensabile per consumazioni nei locali era stato invitato ad uscire. Poi erano intervenuti i carabinieri, chiamati perché il 60enne stava infastidendo i clienti. Alla fine aveva dato una spinta ad un carabiniere che cadendo si era rotto un dito. Oggi il 60enne, difeso dall’avvocato Paolo Marchionni, ha patteggiato due mesi, pena sospesa con un mese di lavori socialmente utili.

(Gian. Gin.)