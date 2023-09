di Marco Pagliariccio

Un festival sempre più inclusivo e che ha già il mirino puntato sull’edizione del quarto di secolo. Ancora qualche giorno e ritornerà Artemigrante, ormai uno dei classici dell’estate maceratese, che festeggia quest’anno i 24 anni di età.

La creatura di Marco Cecchetti, fondatore e organizzatore dell’evento della giocoleria e dell’arte di strada, torna nelle piazze del centro storico da giovedì a domenica prossimi con tantissimi appuntamenti che animeranno le quattro serate dal tramonto e fino a notte inoltrata. E un’importante novità. «Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato dei ristoratori del centro Gastronetwork, abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi di The Brands, che realizzeranno magliette ad hoc per l’evento rielaborando loghi e insegne dei locali di una volta – spiega Cecchetti – saranno 24 le attività che parteciperanno, ognuna coinvolta con delle proprie iniziative. Inoltre, grazie ai nostri sponsor che acquistando preventivamente molti dei biglietti degli spettacoli programma, ci sarà la possibilità di assistere a quasi tutti gli appuntamenti gratuitamente».

Il cuore del weekend sarà l’arena (all’aperto) che sarà allestita in piazza Vittorio Veneto, che ormai liberata dal cantiere della chiesa potrà accogliere al meglio i tanti spettacoli in programma, ma il “prologo” giovedì sera si terrà in piazza della Libertà, dove, alle 22, si esibiranno Nando e Maila con un show che trasforma oggetti circensi in strumenti musicali. Si entrerà nel vivo della kermesse venerdì sera a partire dalle 21 e anche quest’anno ci sarà spazio per un nome importante della musica italiana: l’anno scorso fu Piotta a far ballare piazza della Libertà, stavolta toccherà a Jo Squillo, seguita dalla sonorità di dj Silvio, nome d’arte dello stesso Cecchetti. Tra gli artisti di spicco però c’è anche Eddy Mirabella, volto noto in tv per chi segue trasmissioni come Zelig e Colorado, che si esibirà a Palazzo Conventati venerdì, sabato e domenica sotto il nome di “Tom – The Old Man”, ma anche Girovago & Rondella con “Manoviva”, che hanno ideato uno show utilizzando una sola mano e che hanno ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, e il percussionista Dario Rossi.

«La qualità degli spettacoli parla per noi, io posso solo dire che arrivare a 24 edizioni non è cosa da poco – conclude Cecchetti – già da ora, però, siamo proiettati al 25° compleanno: vogliamo mettere in piedi qualcosa di straordinario».

«Un altro evento di grande richiamo per la nostra città – interviene l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi – il festival è pronto ad abbracciare Macerata e la fantasia di grandi e bambini. Ci attendono quattro giorni dove a farla da padrone saranno l’estro, l’energia, la magia delle arti circensi che coloreranno le nostre piazze».