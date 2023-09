Pittura, scultura, architettura, storia, cinema, musica, filosofia. Un calendario culturale come sempre a 360 gradi quello proposto nei Martedì dell’arte, l’ormai tradizionale ciclo di incontri curati dall’associazione Arte con il patrocinio del comune e dell’Azienda dei Teatri.

Arrivati alla 17esima edizione, i Martedì dell’arte del 2023/24 si articolano in 28 lezioni, che dal 5 settembre al 2 aprile faranno incontrare il sempre attento e numeroso pubblico dell’evento con relatori di caratura nelle più svariate discipline. L’edizione numero diciassette vedrà infatti salire in cattedra otto ospiti di altissimo profilo: Evio Hermas Ercoli, Stefano Papetti, Roberto Mancini, Vincenzo Ruggiero, Alessandro Delpriori, Mauro Perugini, Paola Ballesi, Roberto Cresti. Tutti gli incontri si terranno al cine-teatro Cecchetti dalle 18 e il primo appuntamento è in programma martedì 5 settembre, con Evio Hermas Ercoli che in tre lezioni articolerà un viaggio in tre decenni: 1973, 1983 e 1993. Si inizia proprio dal ’93 “Un giorno di ordinaria follia”.

«Anche per l’edizione 2023/2024 offriamo un cartellone davvero ampio, che spazia su tanti argomenti – le parole della presidente dell’associazione Arte Anna Donati -. La nostra rassegna, fin dalla sua nascita, ha voluto dialogare con diverse forme di divulgazione, convinti che l’arte, nel senso più alto del suo termine, elevi tutto il pubblico culturalmente. Per questo, anche nel cartellone che sta per partire, ci confronteremo con massimi esperti dei più svariati settori, che ci introdurranno alla bellezza della conoscenza». «Siamo arrivati alla diciassettesima edizione di una rassegna seguitissima – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – e vorrei ringraziare la presidente Anna Donati e tutti i suoi collaboratori per il grande impegno profuso. I Martedì dell’Arte ci accompagneranno per tutto il periodo autunnale e invernale in un viaggio interessante alla scoperta di tante discipline». Anche quest’anno la presenza agli appuntamenti verrà riconosciuta dal Miur come corsi formativi, al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Ingresso gratuito. Per informazioni: 339.7439458 – [email protected]