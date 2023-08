E’ stata la “ambasciatrice” di Potenza Picena al 25esimo World Scout Jamboree che si è svolto in Corea del Sud dal 1 al 12 agosto scorsi, al quale hanno preso parte oltre 43mila ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni provenienti da tutto il mondo. Valentina Moretti, del gruppo scout di Porto Potenza Picena, a meno di 15 anni ha vissuto un’avventura unica, portando orgogliosamente con sé un pezzetto del territorio potentino.

Rientrata da Seul, insieme agli altri 1.400 scout italiani (40 dalle Marche), Valentina è stata invitata in Municipio dal sindaco Noemi Tartabini per congratularsi con la giovanissima concittadina.

«E’ stata un’esperienza incredibile, a tratti anche difficile per le condizioni climatiche, che però mi ha arricchito e fatto crescere tantissimo – ha sottolineato con commozione Valentina – partecipare al Jamboree è stato il mio sogno da quando sono entrata a far parte della grande famiglia scout, è stato un privilegio ed un’occasione di scambio di culture, di idee nel segno dell’amicizia e della condivisione. Il motto del Jamborre era “Disegna il tuo sogno” proprio per coltivare le proprie speranze e i propri sogni. Questo abbiamo cercato di fare: mettere il seme del nostro sogno credendo fortemente nella promessa scout, soprattutto nel passaggio che recita “di aiutare il prossimo in ogni circostanza”. Ecco, la fratellanza universale potrebbe essere la sintesi di questa fantastica esperienza e il sogno da coltivare per il futuro».

Valentina proseguirà il suo percorso all’interno del gruppo Potenza Picena 1, condividendo la sua esperienza. «Il racconto di Valentina, con la sua gioia genuina e la commozione contagiosa sprigionata dalle sue parole, ci infonde forza e speranza – ha detto il sindaco Noemi Tartabini – fratellanza, amicizia, condivisione dovrebbero essere le parole d’ordine per una società più civile e, soprattutto, più umana. Un importante elemento di riflessione per noi adulti».