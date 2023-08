Sarà Daisuke Yagi, painista giapponese di 19 anni, il protagonista del prossimo appuntamento di Civitanova Classica Piano Festival, un evento all’insegna della bellezza, organizzato nell’ambito della 15a edizione della stagione concertistica ideata dal Maestro Lorenzo Di Bella.

Dopo il concerto delle due straordinarie artiste coreane, Yehyun Kim all’oboe e Yoojin Oh all’arpa, che si è svolto a giugno nella suggestiva cornice del giardino della Pinacoteca “Moretti”, mercoledì 30 agosto sarà la ex chiesa di Sant’Agostino di Civitanova Alta (ore 18.30, ingresso libero), ad ospitare il recital solistico del giovanissimo pianista giapponese Daisuke Yagi, vincitore lo scorso anno della sesta edizione del Concorso Internazionale “La Palma d’Oro” di San Benedetto del Tronto. Il diciannovenne musicista eseguirà due capolavori della letteratura pianistica, la Sonata n.2 op.35 di Frederic Chopin e Le Tombeau de Couperin di Maurice Ravel.

L’evento è in collaborazione con la Pinacoteca “Moretti” e si inserisce all’interno della mostra “Ciarrocchi – L’opera incisa (1932-2000)” allestita proprio al Sant’Agostino.

Il cartellone di Civitanova Classica prosegue poi il 9 settembre al chiostro di Sant’Agostino, sempre all’insegna dei giovani con il tradizionale appuntamento dello Spazio Giovani in collaborazione con la Biblioteca “Zavatti”: questa volta il pubblico del Festival avrà modo di ascoltare dal vivo il talento precoce del piccolo Alberto Cingolani Cartuccia, di soli 6 anni, che si esibirà insieme ai musicisti dell’Orchestra del Marche Music College.

Civitanova Classica Piano Festival è organizzato dall’associazione di promozione sociale ARTEinMUSICA in coorganizzazione con l’Azienda dei Teatri di Civitanova, con il contributo del Comune di Civitanova Marche, Regione Marche e sponsor privati.