Attimi di paura, ma per fortuna nulla più nel primo pomeriggio di oggi per due turisti dell’Est Europa che sono stati soccorsi nel tratto di mare di fronte allo chalet Sun Beach, a Porto Potenza. È stato il pronto intervento di Patrick Dichiara, 20 anni, bagnino della cooperativa Cluana Nantes, a evitare guai peggiori.

«Erano le 14 circa e mentre ero in torretta ho notato un ragazzino – racconta -, di circa 11-12 anni, che si allontanava dalla riva da solo fino a circa 4-5 metri. Mi sono subito messo in guardia perché in quel punto del mare c’è uno scalino naturale che fa passare il livello dell’acqua da bassa ad alta in pochissimo spazio. Il ragazzino è entrato nel panico perché non sapeva nuotare, per cui sono subito corso in acqua ad aiutarlo. Nel frattempo anche il papà, che si trovava sulla battigia, si è gettato in mare non capendo che lì non toccava nemmeno lui, per cui ho dovuto soccorrere anche il padre, che come il figlio non sapeva nuotare. Per fortuna è andato tutto bene, si sono presi solo un grosso spavento. Nessun eroismo, ho fatto solo il mio lavoro». A parte il grosso spavento, nessuna conseguenza per i due, non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.