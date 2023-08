Tre medaglie, due d’oro e una d’argento, Maria Chiara Cera è stata spaziale ai Mondiali di nuoto dei sordi appena terminati in Argentina. Accompagnata dal direttore tecnico della Nazionale Mauro Antonini, già presidente del Centro Nuoto Macerata, la 24enne maceratese si è confermata atleta di livello internazionale, anzi ha fatto di più, perchè un anno fa alle Olimpiadi in Brasile si era “fermata” al bronzo.

Stavolta a Buenos Aires ha aggiunto altre due medaglie e pure più importanti, tutte conquistate nelle staffette. Maria Chiara ha prima ottenuto l’argento nella 4×100 stile libero, quindi ha trionfato nella 4×200 metri stile libero, infine ha vinto nella 4×100 mista, gareggiando nella specialità della casa, il dorso.

Tre volte sul podio, due osservando la bandiera sventolare durante l’Inno di Mameli, che emozioni.

I suoi allenatori maceratesi nutrivano speranze perchè la Cera aveva lavorato benissimo in questi mesi preparandosi nella piscina comunale di viale Don Bosco, tanto che tra febbraio e luglio la giovane aveva ritoccato i record nei 50 e 200 dorso (che peraltro le appartenevano) sia in vasca cosca che in vasca lunga. La realtà insomma è stata più bella dei sogni e con questi risultati la Cera ha contribuito a regalare all’Italia una partecipazione iridata da record.