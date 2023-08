Fervono gli ultimi preparativi per l’organizzazione degli eventi culturali nell’ambito della quinta edizione dell’Orto dei Pensieri a Loro Piceno che si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 agosto 2023 nell’ambito del più conosciuto Vino Cotto Festival. Illustri ospiti si alterneranno sul grazioso e ormai noto palchetto verde per intrattenere l’affezionato pubblico che segue con partecipazione l’Orto dei Pensieri sin dal 2019, anno di avvio della rassegna.

Si partirà con un argomento sicuramente originale per noi moderni, ma non per gli antichi come dice il filosofo del linguaggio Marcello La Matina, professore dell’università di Macerata: «I linguaggi e le pratiche artistiche sono da sempre fonte di ispirazione per studiosi e scienziati. Già i filosofi greci (Platone, Aristotele, i Pitagorici) si interessavano di musica, teatro e danza. In questa linea di pensiero vorremmo riflettere sulla pratica della ‘Contact Improvisation Dance’, nata negli anni ’70 negli States e oggi diffusa in tutto il mondo. Cosa può dirci la danza contemporanea? Quali saperi sviluppa? che significati mette in moto? Attraverso la riflessione di una coreografa, di un filosofo e di una fisica cercheremo di capire perché questo tipo di esperienza riguarda un po’ tutti noi».

Questo il programma dettagliato: Venerdì 25 – ore 21.15 «Corpi in movimento: Danza Scienza Filosofia», interverranno Marcello La Matina (Semiologo e Filosofo del linguaggio), Irene Marzoli (Fisica) e Stefania Zepponi (Coreografa); ore 22.30 music event – A-Live Acoustic Duo.

Sabato 26 – ore 19 “Arte e bellezza: una rilettura contemporanea”, aperilibro con Filippo Focosi (Filosofo, docente di Estetica); ore 21.30 “Eppur si muove! Omeostasi vs inquietudine” con Nicola Donti (docente di filosofia del linguaggio ed esperto in comunicazione); Domenica 27 – ore 21.30 «Racconti» con Stefano Massini, giornalista a scrittore accompagnato dall’arpa celtica di Stefano Corsi; ore 22.45 music event – Almonauti. Si ricorda che tutti gli eventi saranno ad ingresso libero. In caso di maltempo avranno luogo presso il vicino Teatro Comunale. Per info: [email protected]